Уход из «Лицея», смерть Супонева, тайна личной жизни: что известно о Лене Перовой

Лена Перова начала карьеру с музыкального творчества, однако ее последний сольный альбом вышел в 2005 году. Прославилась артистка и как телеведущая, но телепроекты с ее участием уже несколько лет не выходят на экраны. В последний раз она напомнила о себе через шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков», однако не задержалась на острове — по мнению коллег, Лена не смогла справиться с вредными привычками.

24 июня знаменитости исполняется 49 и в этот день Starhit вспомнил ее творческий и жизненный путь.

Музыка и телевидение

Лена родилась в Москве 24 июня 1976 года в семье кларнетиста и пианистки. С детства девочка занималась в музыкальной школе, однако вокальный талант в ней рассмотрели не родители или преподаватели, а единоутробный брат Сергей Супонев. Он привел 10-летнюю сестру в группу «Детский мир», где Перова познакомилась с Анастасией Макаревич и Изольдой Ишханишвили — все вместе они вошли в трио «Лицей».

Продюсер группы Алексей Макаревич не только написал для девочек хит «Осень», но и создал им притягательный имидж. Лена была частью коллектива до 1997 года, пока брат не устроил ее ведущей в программу «Щас спою». Перова ушла из группы, поскольку ее не устраивала второстепенная роль — основной солисткой была Макаревич. Работа на телевидении открыла новые перспективы, но по условиям контракта девушке было запрещено совмещать выступления в «Лицее» с другими проектами.

«Я ушла из группы, сдала все костюмы, уехала на месяц отдыхать в Португалию. А когда вернулась в Москву, случайно попала на праздник, посвященный Дню шахтера. Вместе с высокими чинами смотрела концерт из второго ряда, видела, как под фонограмму артисты раскрывают рты. И в какой-то момент мне стало так неуютно, так стыдно за коллег», — говорила Перова.

Однако уже через год продюсер «Блестящих» пригласил артистку в «Амегу». Затея не окупилась — проект появился в кризисное время, музыкантам приходилось отрабатывать потраченные на клипы и эфиры деньги, доход получался мизерным. Уже в 2000 году продюсер Юрий Усачев предложил девушке записать дебютный альбом — всего за 10 дней она сочинила 10 треков и выпустила пластинку «Лети за солнцем». Презентуя диск, артистка прокатилась с гастролями по всей стране.

В нулевые годы артистка снялась в картине «В движении» и записала для фильма саундтрек, который так и не вошел в окончательную версию. Однако через несколько лет на музыку сняли клип с участием Константина Хабенского и Алисы Богарт. С пением Лена постепенно завязала, полностью переключившись на участие в телешоу.

Смерть брата

У Супонева и Перовой была 13-летняя разница в возрасте, но родственники очень сблизились в последние годы жизни телеведущего. Они часто ходили в гости и на вечеринки, а Лена шутила, что брат подпитывается от нее молодостью.

Телеведущий погиб в 38 лет, когда катался на снегоходе. Одной из первых о трагедии узнала сестра, который позвонил сосед. Перова не верила, что Супонев умер в результате несчастного случая. Близкие не исключали убийство — Сергей был руководителем дирекции детских и развлекательных программ ОРТ и выступал за отмену рекламы на канале в период с двух до пяти вечера. Неизвестно, кому он мог перейти дорогу.

Перова признавалась, что произошедшее стало серьезной травмой для всей семьи. Излечить ее невозможно — ни поисками виновного, ни местью. Она отмечала, что ей даже звонили из программы про экстрасенсов и предлагали провести расследование, однако Лена отказалась, поскольку не хотела «трепать имя своего брата».

Скандальная авария

Ведущая получила «ТЭФИ» за ток-шоу «Жизнь прекрасна», а после появилась в передаче «Девчата» и в жюри шоу «Голос». Кроме того, артистка была диктором радиопрограммы «Родом из детства», играла в сериалах «Маргоша» и «Ангел или демон 2». Однако в карьере Перовой были периоды простоя, один из которых стал скандальным.

По словам матери, после окончания съемок «Жизнь прекрасна» Перова не получала предложений. В результате артистка впала в депрессию и обратилась за помощью к психологам. Из-за этого, когда в 2013 году певица врезалась на своем авто в стоявший на аварийном сигнале Mercedes, в СМИ появилась версия, что таким образом экс-участница «Лицея» пыталась покончить с жизнью. В крови Елены обнаружили алкоголь и суд лишил ее автомобильных прав на полтора года.

Через год Лена дала интервью Юлии Меньшовой и пояснила, что ни о каком суициде не помышляла. Она подчеркивала, что очень любит своих родителей и никогда бы с ними так не поступила.

«Поскольку в моей семье есть уже несколько погибших людей, мне кажется, даже если бы у меня такие мысли были, я бы просто не посмела этого сделать. Это была странная весна, немного сложная для меня. Я находилась во внутреннем «раздрае», — оправдывалась ведущая.

Отметим, что в 2014 году Перова снова попалась пьяной за рулем. Из-за этого ей пришлось выплатить крупный штраф.

«Последний герой»

Артистка дважды участвовала в реалити «Последний герой» — в 2002 году она дошла до финала, а в 2021 году покинула передачу после первого выпуска. На голосовании ведущая призналась, что заняла место людей, которые очень хотели попасть в шоу, и с ее стороны это несерьезно. В качестве причин отъезда Лена назвала ухудшение здоровья и проблемы в семье.

Свою роль могли сыграть и перемены в самом «Последнем герое». Условия стали жестче — например, первую ночь участники ночевали на берегу без укрытия и одеял. Соплеменники считали, что Перова не выдержала без «допинга», однако эти обвинения она не комментировала.

Личная жизнь

Любовная история Перовой покрыта тайной. В конце девяностых она заявляла, что замужем за высокопоставленным чиновником, однако спустя полтора года брак распался. В начале нулевых СМИ сообщали, что певица начала роман с продюсером своего сольного проекта Евгением Курбатовым, однако и эти отношения не продержались долго.

Сейчас Лена, по всей видимости, не одинока, однако не спешит раскрывать имя возлюбленного. Все чаще звезда проводит время за городом, где увлекается садоводством, учит английский и планирует освоить IT-профессию. К радости зрителей, сейчас она участвует еще и в антрепризных спектаклях.