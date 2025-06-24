Zivert получила травму во время репетиции

Певица Zivert (Юлия Зиверт) получила травму во время репетиции. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», об этом она рассказала в социальных сетях.

Юлия повредила ногу, из-за чего ей пришлось срочно отправиться в клинику. На одном из опубликованных роликов ей делали рентгеновский снимок. К счастью, все обошлось вывихом.

«Денек полежу, поделаю процедуры и врываюсь обратно на репетиции, но аккуратненько, друзья! Спасибо за вашу заботу. Сильно радуюсь, что на шоу буду без гипса», — рассказала Zivert.

Недавно Zivert похвасталась в социальных сетях дорогим нарядом. Юлия опубликовала снимок в черном мини-платье с объемной юбкой необычной формы, в туфлях и с маленькой сумкой. Стоимость наряда журналисты оценили почти в 400 тысяч рублей.