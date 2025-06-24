Катя Лель рассказала об одном страхе

Lenta.ru

Заслуженная артистка России Катя Лель рассказала об одном из своих страхов. Ее цитирует Пятый канал.

Катя Лель рассказала об одном страхе
© globallookpress.com

По словам певицы, она предпочитает безопасную езду на машине.

«Во снах могу скорость превысить, но не в реальности. Я всего два раза за рулем сидела. Всегда с водителем», — отметила она.

Ранее Катя Лель решила отнимать деньги у азартных людей ради их спасения.

«Я очень адреналиновый, но не азартный человек. Спасаю от азарта других — забираю у них деньги. Потом, конечно, возвращаю», — поделилась исполнительница.

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