«Я плакала»: Бородина поделилась кадрами со свадьбы

Телеведущая Ксения Бородина поделилась с поклонниками фотографиями со свадебного торжества с блогером Николаем Сердюковым. Как сообщает Thevoicemag.ru, церемония для близких и друзей прошла на территории усадьбы «Вилла Миккетти» в Подмосковье. Ведущим программы был комик Илья Соболев, гостей развлекали песнями Владимир Пресняков, Zivert, Artik & Asti и Akmal’.

Для торжества в итальянском стиле Ксения выбрала роскошное белое платье с декольте и фатой. Николай был одет в белый пиджак и черные брюки.

«Здесь я плакала, ребята. Это было восхитительно-трогательно», — поделилась телезвезда эмоциями с поклонниками.

Официально Бородина и Сердюков расписались 3 июня в загсе Барвихи. Молодожены впервые встретились в мае 2024 года на съемочной площадке «Последний герой» на Алтае. Отношения Ксении и Николая развивались стремительно и уже в декабре блогер сделал телеведущей предложение. Сердюков младше невесты, ему 36, а Бородиной 42. Супруги воспитывают трех дочерей от предыдущих браков.