Хаматовой грозит уголовное дело

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратится в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовного дела против актрисы Чулпан Хаматовой. В новом интервью артистка призналась, что финансирует Украину, но не уточнила, куда перечисляет деньги. Подробности выяснил сайт «Страсти».

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По словам Хаматовой, никто не знал ранее о ее помощи Украине, так как она переводит средства в фонды тайно. Она считает, что, если будет делать это открыто, то это лишь навредит организациям.

«Я помогаю украинским фондам, как и все помогают», — заявила Хаматова.

Виталий Бородин, узнав о признании актрисы-эмигрантки, решил обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы возобновить проверки деятельности Чулпан. Необходимо установить, в какие фонды она направляла деньги.

«У нас есть основания для возбуждения уголовного дела за содействие террористической деятельности. Сегодня официально обратимся в Генеральную прокуратуру. Надо проверить, куда именно она направляла деньги. Будем наставить на проведении экспертизы», — отметил Бородин.

Глава ФПБК подчеркнул, что Хаматова впервые заговорила о финансировании Украины не просто так. По его мнению, ее заявление было необходимо для получения западных денег.

«Она уже заявила об этом. Нельзя теперь сказать: „Я пошутила“. Я думаю, она это сделала, чтобы получить западное финансирование. Для уехавших артистов статус иностранного агента — это козырь и основание, чтобы с ними вошли в контакт. Чулпан Хаматова, если не ошибаюсь, в интервью говорила, что не особо зарабатывает. Поэтому все, что сейчас происходит, делается ради денег», — поделился Виталий Бородин.

Ранее Виталий Бородин пригрозил Александру Васильеву уголовным делом после возвращения в Россию.