Дранга отказался говорить о ребенке от Муцениеце

Слухи о том, что Агата Муцениеце ждет третьего ребенка, появились еще несколько недель назад. Поводом послужило заявление актрисы об уходе из варьере, в котором та играла в провокационных нарядах (и даже без них). А в конце мая возлюбленный, аккордеонист-виртуоз Петр Дранга, сделал Агате предложение. Та согласилась.

В последнее время актриса стала отдавать предпочтение свободным нарядам, не сковывающим фигуру. Что дало дополнительный импульс разговорам о ее интересном положении. А вчера, 23 июня, Муцениеце наконец подтвердила слухи о беременности. Актриса опубликовала снимки с фотосессии, на которых предстала в обтягивающем округлившийся живот платье.

Журналисты связались с Петром Дрангой, чтобы тот прокомментировал радостное событие. Однако музыкант отказался говорить о ребенке от Муцениеце.

"Я плохой помощник вам в этих вопросах, не сторонник комментировать личное. Я не стремлюсь к известности по этой части. Так что ничего рассказать не смогу. Но если возникнут вопросы по части творчества, искусства, то с радостью", - заявил Петр Дранга Woman.ru.

Когда Агата и Петр оформят отношения, точно неизвестно. Однако в Сети ходят слухи, что случится это скоро, буквально в июле, и пройдет в сугубо приватной обстановке.