Несбывшаяся мечта, популярность и смерть в одиночестве: жизнь Сергея Филиппова

Сергей Филиппов мог стать великим танцовщиком, однако этим планам помешали проблемы с сердцем. Несмотря на это, артисту удалось прославиться благодаря кино и получить всесоюзную популярность. В день рождения актера Starhit рассказал, почему в старости он потерял и свое влияние, и близких.

Неудавшийся танцовщик

Сергей Николаевич родился 24 июня 1912 года в Саратове, в семье портнихи и слесаря. По словам сына актера Юрия, биологическим отцом в действительности был управляющий саратовского завода — немецкий барон, которому пришлось вернуться в Германию. Слесарь Николай Георгиевич, по этой версии, был лишь отчимом, с которым будущий артист не ладил.

Из-за напряженной атмосферы дома Сергей плохо учился и проявлял интерес лишь к литературе и химии. Любовь к последней привела к отчислению из школы — во время одного из лабораторных опытов Филиппов создал едкий газ, из-за которого уроки в образовательном учреждении пришлось отменить на несколько дней.

Старшеклассника пытались пристроить в ученики к пекарю, однако юноша снова оказался на улице — Филиппов загубил тесто. После мама отдала сына на поруки к краснодеревщику, где Сергей работал, пока не попал в кружок хореографии. Для танцев у него были все данные: чувство ритма, длинные ноги и прыгучесть. Педагоги посоветовали поступать в столичное училище, однако поскольку набор туда уже закончился, абитуриент попал в ленинградский эстрадно-цирковой техникум.

Позднее артисту удалось устроиться в Театр оперы и балета. Казалось, пробил звездный час Филиппова — ему дали роль Кочегара в постановке «Красный мак». Увы, уже на четвертом представлении мужчине стало плохо — врачи диагностировали у него порок сердца, что поставило крест на танцевальной карьере.

Король эпизодов

Артист не отчаялся и устроился в Театр-студию под руководством Федора Никитина, где занялся комедийными номерами. Зрители особенно полюбили зарисовку, в которой Филиппов отдавал дань своему прошлому — с серьезным видом танцевал в балетной пачке. Вскоре об артисте узнал режиссер Николай Акимов, благодаря чему Сергей начал работать в Театре комедии. Леонид Гайдай позднее отмечал, что талант Филиппова кроется в возможности играть всем, чем можно — и глазами, и бровями, и носом.

Дебютом в кино для актера стали эпизодические роли в фильмах «Соловей» и «За советскую родину». После этого Филиппова позвали в ленты «Станица дальняя» и «Новые похождения Швейка». Вскоре режиссеры поняли, что даже маленькие роли в исполнении Филиппова становятся запоминающимися. Для актера это стало своеобразным проклятьем: он говорил, что в нем видят приправу, но не основное блюдо.

Несмотря на это, известность артиста росла с каждым фильмом — он исполнил капрала-скорохода в «Золушке», а после и Казимира Алмазова в «Укротительнице тигров». Широкая популярность Филиппова настигла после роли лектора Никадилова в «Карнавальной ночи». Эту роль он чуть не потерял из-за пристрастия к алкоголю: на съемки Филиппов явился пьяным и запорол 13 дублей. Режиссер Эльдар Рязанов уже хотел заменить актера, но дал ему второй шанс — на этот раз Сергей Николаевич был трезв и блестяще сыграл.

По словам коллег, популярность Филиппова была невероятно высока — в Свердловске перед ним останавливались трамваи и троллейбусы, а люди толпами бежали, чтобы сделать автограф, поздороваться и пригласить выпить. Артист не мог терпеть ни панибратства, ни сравнений со своими персонажами. По словам его коллеги Олега Белова, на гастролях в Мурманской области в местном ДК Сергею Николаевичу устроили бешеную овацию, однако впечатление было испорчено во время банкета — подвыпившие зрители стали приставать к артисту с автографами и возник конфликт, закончившийся дракой.

Позднее мечта сыграть главную роль все же сбылась — критики признавали, что в экранизации «12 стульев» его Киса Воробьянинов чуть ли не затмил самого Остапа Бендера. Съемки картины не обошлись без драм: у Филиппова обнаружили опухоль мозга, с которой он продолжал работать на сцене до самого этапа озвучания. Лишь после он согласился на операцию, которая спасла актеру жизнь.

Разрушение семьи

Еще в эстрадно-цирковом техникуме танцовщик влюбился в Алевтину Горинович. Артисты расписались тайно, поскольку мама девушки считала Филиппова хамом и человеком недостойной профессии. У пары родился сын Юрий, однако крепче от этого семья не стала: Горинович уделяла все больше времени сыну, а теща зятя так и не признала. Кроме того, Сергея Николаевича манила выпивка и кабаки.

После очередного недельного загула Алевтина выставила мужа из квартиры. Воссоединились они ненадолго лишь в период эвакуации, но в ленинградское жилье Горинович артиста больше не пустила.

Позднее Филиппов встретил писательницу Антонину Голубеву. С ней артист провел 40 лет, однако так и не женился из-за отсутствия свидетельства о разводе. О женщине говорили разное — одни считали ее плохой партией для артиста, а другие видели в ней верную соратницу. Сын Юрий плохо отзывался о Голубевой, или Барабульке, как ее называл отец. Мужчина считает, что она помешала их общению.

«Думаю, именно из-за вечных ссор в новой семье отец сильно запил. Вместе с этим начались проблемы в театре и кино: на студии он говорил, что занят в спектаклях, в театре — что у него съемки. Правда, деньги на спиртное всегда находились», — отмечал в интервью сын артиста.

Окончательно контакт Юрия с отцом прервался, когда Горинович переехала с сыном в США. Для Филиппова подобный переезд был равен измене Родине. Актер всерьез говорил близким, что Юрий для него умер. Наследник же взял фамилию матери, когда Голубева стала вставлять палки в колеса его художественной карьере.

Смерть в одиночестве

Хотя из-за пристрастия к алкоголю Филиппов лишился ролей в театре, болезнь не помешала ему сыграть лучшие роли в кино. Однако с годами здоровье стало ослабевать, а когда в 1989 году Голубева умерла, Сергей Николаевич замкнулся в себе. Актеру диагностировали рак, но бороться с болезнью и общаться с окружающими он уже не хотел. Говорили, что он отключил телефон и не впускал в дом даже медиков, стесняясь беспорядка.

В последний год жизни его навещали лишь Олег Белов, Любовь Тищенко и друг по балетному училищу. Юрий утверждал, что хотел помочь отцу и предлагал поддержку, но тот отказывался и говорил, что у него большая пенсия. Однако Тищенко заявляла обратное.

«Жил он заброшенным, голодным, никому не нужным. Страдал от головных болей, у него ломило все тело, с психикой тоже было не все в порядке. Иногда Филиппов просто терял рассудок. Мог встретить меня на пороге своего дома в чем мать родила. Или вообще не пускать, иногда даже матом послать: дескать, чего приперлась! Но я старалась не обращать на это внимания, понимала, что имею дело с несчастным и больным стариком. К тому же он великий актер, значит, ему можно многое простить», — говорила артистка в одном из интервью.

В апреле 1990 года 77-летнего Филиппова не стало. На его памятнике датой смерти указано 19 апреля, однако это условность — тело артиста нашли лишь спустя пару недель после смерти. Похороны на Северном кладбище организовал Александр Демьяненко на деньги друзей-актеров.