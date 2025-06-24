Фанатов напугала клятва жениха Бородиной

Свадебная клятва блогера Николая Сердюкова больше напоминает угрозу, чем традиционное обещание жениха хранить любовь и верность супруге. Этим мнением поделилась журналистка Алена Мартынова в Telegram-канале «Светский хроник».

«Сразу тебя предупреждаю, это последняя свадьба в твоей жизни. Я не отстану от тебя до тех пор, пока у нас не появятся дети. Я твой навечно», — сказал Сердюков.

До этого Мартынова заявляла со ссылкой источники, что Николай Сердюков контролирует Ксению Бородину. Знакомая журналистки рассказала, что новоиспеченный муж Бородиной тщательно следил за вопросами о личной жизни во время ее съемок в шоу «Натальная карта». Он также обидел ведущую программы и «кидался на зрителей».

«Короче, мерзкий тип. А Ксюху жалко», — подытожила Мартынова.

23 июня Ксения Бородина и Николай Сердюков сыграли свадьбу спустя три недели после росписи. Праздник вел юморист Илья Соболев, а гостей развлекали Владимир Пресняков, Zivert, Akmal и другие артисты.