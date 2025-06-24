«Столько ненависти и агрессии»: Гузеева ответила на критику ее нового образа

Телеведущая Лариса Гузеева ответила на критику ее нового образа. Как сообщает Starhit, она подчеркнула, что подобное изменение внешности абсолютно естественно для ее профессии.

Недавно артистка перекрасилась в блондинку и высветлила брови. Неизвестно, с какой целью знаменитость решилась на такие изменения, однако не исключено, что телеведущая готовится к новой роли. Подписчики не оценили выбор и стали критиковать имидж, а обострила ситуацию Роза Сябитова, которая сказала, что актриса стала выглядеть еще старше.

«Я, честно говоря, не понимаю, как незначительное изменение во внешности, что абсолютно естественно для моей профессии, может вызвать столько ненависти и агрессии. Правда. Всем моим дорогим подписчикам хорошей недели. Пусть она будет без потрясений и разочарований», — ответила артистка на критику ее внешности.

Гузееву поддержали ее знаменитые друзья. В частности, Дарья Повереннова призвала ее не обращать внимания на хейт. К ней присоединился и Александр Панайотов.