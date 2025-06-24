Собчак заявила об отказе Русской общины от интервью

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале заявила об отказе «Русской общины» от интервью.

«"Русской общине" запретили со мной общаться "старшие товарищи"», — написала он.

По словам журналистки, члены организации сами официально пригласили ее на интервью в Калужскую область. Собчак сообщила, что с ней связался сооснователь общины, который предложил встретиться сначала в Обнинске, затем в Санкт-Петербурге.

«Прекрасно, думаю, пульс есть, география расширяется. Питер так Питер. Но [сооснователь общины] Афанасьев внезапно: только не завтра, через неделю, нам надо поправить график. Через неделю Питер отказывается», — сообщила Собчак, добавив, что после этого они снова решили отправиться на запись интервью в Обнинск.

Однако представители организации внезапно перестали отвечать на сообщения и звонки журналистки. Спустя некоторое время из «Русской общины» перезвонили и заявили, что «старшие товарищи» запретили давать интервью.

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«Главное, как это изысканно: пригласили публично — слились тет-а-тет. С точки зрения эстетики вы даже трусость не сумели подать красиво. Где-то в глубине души вы, может быть, и патриоты, но форма у вас — дутая», — подчеркнула Собчак.

Ранее шествие активистов движения «Русская община» в Подмосковье попало на видео и было опубликовано в соцсетях, после чего на мужчин обрушились с критикой иностранные комментаторы. Среди комментариев были предложения об отправке участников шествия на специальную военную операцию.