Решетова рассказала о несостоявшейся семье с Тимати

Бывшая девушка рэпера Тимати, модель и блогер Анастасия Решетова откровенно ответила на вопрос подписчицы о личной жизни. Поклонница спросила: «С детства мечтала о полной семье. Мой главный страх — развод. Как ты справляешься?»

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Решетова призналась:

«Я тоже мечтала об этом, всегда представляя идеальную картинку. Несбывшаяся мечта была действительно ударом для меня, но кто сказал, что у всех все получается с первого раза…?) Не всем везет сразу и это нормально. Совершить ошибки, разочароваться — это тоже нормально. Миллионы людей находят „свое“ спустя время, имея детей и пройдя развод. Но уже, как правило, они более зрелые и готовые к здоровому долгосрочному партнерству) Главное, не бояться».

Напомним, Анастасия и Тимати расстались в 2020 году после пяти лет отношений. У пары есть общий сын Ратмир, который сейчас проживает с матерью. Решетова не раз подчеркивала, что поддерживает дружеские отношения с экс-возлюбленным ради ребенка.

Сейчас 28-летняя модель сосредоточена на воспитании сына и развитии собственного бренда уходовой косметики. В своих соцсетях она часто делится размышлениями о материнстве, саморазвитии и принятии жизненных испытаний.