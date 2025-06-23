Брэд Питт откровенно рассказал о борьбе с алкоголизмом после развода с Джоли

Несмотря на успешную премьеру нового фильма «Формула 1» и счастливые отношения с Инес де Рамон, в жизни Брэда Питта были темные времена. В недавнем интервью актер откровенно рассказал о своей борьбе с алкогольной зависимостью, которая обострилась после болезненного развода с Анджелиной Джоли в 2016 году.

«Я буквально стоял на коленях. Мне нужен был кто-то, кто поможет мне подняться», — признался Питт.

После расставания с Джоли, с которой он прожил 12 лет, актер шесть месяцев провел в состоянии эмоционального кризиса. Осознав, что не справляется в одиночку, обладатель «Оскара» обратился за помощью в общество анонимных алкоголиков.

Питт отметил, что опыт участия в группе поддержки стал для него откровением:

«Меня поразило, насколько открыто мужчины делились своими слабостями, ошибками и болью. И всё это — с удивительным чувством юмора». Актер посещал собрания в течение шести лет и с тех пор ведет трезвый образ жизни. «Мне нужна была перезагрузка», — объяснил он свой выбор.

Сейчас Питт сосредоточен на работе и отношениях с 34-летней Инес де Рамон. По словам источников, актер ценит её поддержку и понимание. При этом он смирился с разрывом отношений со старшими приемными детьми — Мэддоксом и Паксом.

«Некоторые двери закрыты», — философски заметил Питт.

После развода с Джоли Питт 6 месяцев боролся с депрессией и алкоголизмом. 6 лет посещал общество анонимных алкоголиков. С 2016 года ведет трезвый образ жизни. Сейчас счастлив в отношениях с Инес де Рамон. Актер признал, что отношения со старшими детьми, скорее всего, не восстановятся.