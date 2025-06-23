Представители Прилучного отреагировали на беременность Муцениеце

36-летняя актриса Агата Муцениеце подтвердила беременность от Петра Дранги, но это не остановит судебные разбирательства с бывшим мужем Павлом Прилучным, пишет КП. Оксана Даниелова, адвокат Павла Прилучного, заявила, что новость о беременности Муцениеце не имеет отношения к продолжающемуся судебному спору из-за и× 12-летнего сына Тимофея.

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«Это никак не влияет на ход дела. Агата и ее адвокат осознанно распространяли ложные сведения, и за это последует ответственность», — подчеркнула Даниелова.

Муцениеце и ее адвокат утверждают, что Прилучный препятствует ее общению с сыном, в том числе с помощью охраны. Сторона Прилучного настаивает, что Агата сама не проявляет инициативы:

«В апреле она впервые сама попросила о встрече — и ее никто не ограничивал».

Дело рассматривается по ст. 128.1 УК РФ (клевета). Максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы. Беременность Агаты, по словам представитлей Прилучного, не остановит судебную тяжбу.