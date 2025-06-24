Певица Алла Пугачева и ее муж, шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) отправились в путешествие по Европе. Супруги остановились в Риме.

Исполнительница хита «Мадам Брошкина» решила сфотографировать Галкина* для соцсетей, однако случайно сняла видео. На кадрах ее 49-летний муж позировал на крыше, а Пугачева советовала ему как лучше встать.

«Ну стань немножко правее. Ой, красавчик!» — произнесла артистка.

Пародист послушался и принял несколько поз, прежде чем понял, что фотографии не будет. После этого он предложил сделать несколько снимков Алле Борисовне, однако она категорически отказалась.

«Нет, я не хочу. Я за свою жизнь уже наснималась», — заявила 76-летняя Пугачева.

Галкин* не растерялся и ответил, что будет сниматься один. После этого он поправил прическу и продолжил позировать супруге.

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Получившийся видеоролик шоумен опубликовал в личном блоге и спровоцировал критику пользователей. В частности, комментаторы поинтересовались, почему звездное семейство отдыхает в Италии, а не в Израиле.

«Потому что там война, а они патриоты»,- ответили сами себе подписчики.

Ему также припомнили обещание сдать кровь для пострадавших жителей.

«Наверное, много сдал, поехал восстанавливаться...», - с иронией отметили комментаторы. «Перебежчики, люди без Родины», — написали фолловеры.

Ранее народный артист России Всеволод Шиловский выразил уверенность, что никакие богатства не заменят Пугачевой и Галкину* потерянного признания публики. Он отметил, что жизнь мстит сбежавшим артистам, лишив их почитателей.

*Признан иностранным агентом на территории России