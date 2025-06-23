19-летняя Аврора Киба прокомментировала слухи о том, что она изменяет Лепсу

19-летняя Аврора Киба прокомментировала слухи о том, что она изменяет певцу с фитнес-тренером
Аврора Киба отреагировала на слухи о расставании с Григорием Лепсом. Сегодня подписчики в запрещённой сети напрямую спросили у девушки, правда ли, что её отношения с певцом закончились. Аврора заявила, что они с женихом не в курсе таких новостей.
Также девушка озвучила и другие сплетни о себе и высмеяла их.
«Cлышала только про то, что у меня появился любовник, фитнес-тренер. И что я украла 170 миллионов и уехала в Марокко», — со смайликами написала в сторис Киба.
«Никогда ничего не воровала, но… если бы я украла такие деньги, я бы поехала в Милан или в Париж», — добавила невеста Григория Лепса.
Ранее 19-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба эффектно появилась на вечере в честь открытия ПМЭФ-2025. Аврора посетила мероприятие российского глянцевого журнала в длинном платье и жакете.