19-летняя Аврора Киба прокомментировала слухи о том, что она изменяет Лепсу

Аврора Киба отреагировала на слухи о расставании с Григорием Лепсом. Сегодня подписчики в запрещённой сети напрямую спросили у девушки, правда ли, что её отношения с певцом закончились. Аврора заявила, что они с женихом не в курсе таких новостей.

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Также девушка озвучила и другие сплетни о себе и высмеяла их.

«Cлышала только про то, что у меня появился любовник, фитнес-тренер. И что я украла 170 миллионов и уехала в Марокко», — со смайликами написала в сторис Киба.

«Никогда ничего не воровала, но… если бы я украла такие деньги, я бы поехала в Милан или в Париж», — добавила невеста Григория Лепса.

Ранее 19-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба эффектно появилась на вечере в честь открытия ПМЭФ-2025. Аврора посетила мероприятие российского глянцевого журнала в длинном платье и жакете.