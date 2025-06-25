Стала известна реакция Петра Дранги на беременность Муцениеце

Жених Агаты Муцениеце, музыкант Петр Дранга отказался комментировать информацию о беременности актрисы. Об этом сообщает Woman.ru.

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Дранга заявил, что не привык публично обсуждать вопросы личной жизни, и призвал журналистов обращаться к нему исключительно по теме творчества.

«Я плохой помощник вам в этих [личных] вопросах, не стремлюсь к известности по этой части. Так что ничего рассказать не смогу», — высказался артист.

23 июня Муцениеце подтвердила свою беременность в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) от музыканта Петра Дранги. Знаменитость опубликовала в личном блоге серию фотографий в сером трикотажном платье, которое подчеркивало ее живот. На нескольких снимках артистка позировала вместе со своим женихом Дрангой и дочерью Мией от первого брака с Павлом Прилучным.

Слухи о беременности Агаты Муцениеце возникли в апреле. В сети завирусился ролик с шоу «Абсолютно другая нага», на котором интернет-пользователи разглядели округлившийся живот актрисы.

2 мая актриса рассказала, что ее возлюбленный, музыкант Петр Дранга, сделал ей предложение руки и сердца. Артистка опубликовала фото, на котором жених целует ее на фоне заката.