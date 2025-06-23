«Я не знаю, как выбраться»: Клава Кока сделала откровенное заявление

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) призналась, что невероятно устала. Как сообщает Starhit, в соцсетях она призналась, что в последнее время ничем не занимается, кроме работы.

В публикации Высокова рассказала, что у нее нет времени полежать в ванне или поговорить с друзьями или семьей по телефону. Она берет телефон с рабочими чатами сразу, как открывает глаза, и засыпает с ними.

«Скучаю по беззаботности, угнетает, что, как бы ни пыталась все успеть, к вечеру не справляюсь. И так каждый раз. Я не знаю, как выбраться из этого замкнутого круга. Вроде и кайфую от работы, и не могу остановиться, но это заходит слишком далеко. Я боюсь перегореть, ведь в этой гонке я забываю жить, заменяю поистине важное срочным. Однажды я буду валиться не с ног, а в объятия», — написала Клава.

Поклонники поддержали артистку. Комментаторы надеются, что Высокова не будет долго находиться в таком состоянии и скоро поймет, что все не так уж и плохо.