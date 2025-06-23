Павел Воля решил ликвидировать одну из своих компаний

Телеведущий Павел Воля ликвидирует один из своих проектов. Как сообщает «КП», он решил закрыть компанию «Где шоу?», которая в последние годы работает в убыток.

Воля единолично владеет юридическим лицом с 2018 года. Фирма предоставляет услуги по бронированию, интернет-торговле и курьерской деятельности. В 2020 году выручка «Где шоу?» составила 4,4 млн рублей, из которых 3,5 млн рублей — чистая прибыль. Уже через год фирма стала работать в убыток, а в 2024 году ушла в минус на 78 тысяч рублей. На этом фоне комик подал заявление о ликвидации компании.

Однако с закрытием юрлица Воля не перестанет заниматься бизнесом. У него остаются ИП и еще три фирмы, в которых он значится учредителем. Две из них приносят миллионные убытки, а третья едва вышла в плюс в прошлом году.