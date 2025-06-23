Айза поддержала идею создания «курсов молодого отца» в РФ

Блогер Айза-Лилуна Ай (Айза Анохина) поддержала идею создания курсов молодых отцов. Как сообщает Life.ru, она назвала инициативу «потрясающей», но признала, что сработает такое обучение не на всех.

По мнению Айзы, курсы облегчат жизнь матерям, научив их мужей обходиться с детьми. Она предположила, что даже если отцовские навыки будут приобретены не сразу и покажутся немного искусственными, это все равно поможет наладить контакт с ребенком.

«Я надеюсь, что это пойдет обществу на пользу, потому что рожают не только женщины, не только для себя, рожают оба для семьи», — сказала блогер.

При этом знаменитость скептически отнеслась к предложению направить ее бывших партнеров на подобные курсы. Напомним, что Анохина была замужем за рэпером Гуфом, а после — за серфером Дмитрием Анохиным. Айза призналась, что сомневается в их эффективности для мужчин, с которыми она строила отношения, полагая, что они вряд ли смогли бы успешно завершить такое обучение.

Ранее межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» предложила создать образовательные курсы для молодых отцов. Предполагается, что они будут включать в себя практические тренинги по разрешению семейных конфликтов с участием детей, семинары по реализации родительских прав в рамках законодательства и разбор типичных ошибок в воспитательном процессе.