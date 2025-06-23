Собчак назвала одного журналиста-иноагента непорядочным и ужасным человеком

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что негативно относится к одному из российских журналистов — Александру Невзорову (включен в реестр иностранных агентов, вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением).

В видео, доступном на ее YouTube-канале, она назвала его непорядочным.

«Я к нему максимально отрицательно отношусь. Считаю его непорядочным ужасным человеком», — высказалась журналистка.

Ранее Собчак призналась, что ей тяжело выдерживать интенсивный график с ранними подъемами. Такой режим журналистка описала словами «так я долго не протяну».

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До этого ведущая захотела запрещать мужчинам до 30 лет вступать в брак. По ее словам, до этого возраста мужчины не готовы создавать семью и брать за нее ответственность.