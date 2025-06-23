Певец Егор Крид пообещал уйти со сцены

Певец Егор Крид пожаловался поклонникам на усталость от работы. Он не исключил, что в скором времени может завершить музыкальную карьеру.

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Кроме того, исполнитель хита «Девочка с картинки» заявил о желании уйти из социальных сетей.

«Не знаю, когда это произойдет, но когда-то точно. Я вообще думаю, что надо сделать большой отпуск после сольников, потому что уже тяжело», — разоткровенничался Егор в личном блоге.

Певец напомнил, что в октябре у него запланирован большой сольный концерт в Санкт-Петербурге, после которого он, вероятно, приостановит карьеру.

Пессимистичный настрой рэпера поклонники связали с проблемами, возникшими на съемках клипа на песню «Море». Из-за провала он выразил уверенность, что эра видеоклипов прошла и их перестали уже снимать на Западе.

«Эра клипов сдохла… И просмотры уже никто не набирает», - констатировал Крид.

Ранее Стас Пьеха высмеял Егора Крида из-за трека о Lamborghini. Внук Эдиты Пьехи опубликовал ролик, в котором попытался сесть в автомобиль. Как только он открывал дверь, включался хит Крида.