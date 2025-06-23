В окружении Киркорова высказались о состоянии певца после ожога

О состоянии Филиппа Киркорова, получившего ожог на одном из недавних концертов, сочиняют «бред и небылицы». Об этом в беседе с NEWS.ru заявил певец Александр Матвеев, которого СМИ называют «внебрачным сыном Бедроса Киркорова», и призвал молиться за артиста.

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Александр Матвеев отметил, что если раньше многие критиковали Филиппа Киркорова, то теперь люди «начали по нему скучать». Некоторые воспользовались недавними новостями о травме артиста и стали выдумывать «небылицы о состоянии его здоровья». По мнению певца, причина этого в том, что «народ не может жить без Киркорова».

«Блогеры несут бред и сочиняют небылицы. <…> Своим пристально-неотрывным вниманием недоброжелатели лишь подтверждают обратное: Киркоров — главная звезда страны. <…> Без него скучно. Народ не может жить без Киркорова. Удивительное явление — его ненавидят, но, когда пропадает, начинают скучать и говорить о нем еще больше», — заявил Александр Матвеев.

Собеседник издания призвал прекратить спекулировать на теме здоровья артиста. Вместо этого Александр Матвеев попросил всех неравнодушных молиться за Филиппа Киркорова.

«Зная ситуацию, хочу сказать, что Филиппу сейчас нужна в том числе молитвенная поддержка. Мне подсказали, что в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе есть древняя чудотворная икона Корсунской Божьей Матери. Я приехал в этот храм, приложился к святыне и попросил о здравии Филиппа, подал сорокоуст», — рассказал «внебрачный сын Бедроса Киркорова».

Напомним, 25 апреля Филипп Киркоров пострадал во время своего концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, получив серьезный ожог. На певце загорелась одежда из-за попавших искр от пиротехники. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» не стал скрывать, что обжегся, но продолжил выступление. По словам артиста, он восстанавливался в течение месяца, но уже «снова в строю» и готовится к летнему гастрольному туру.

Ранее Филипп Киркоров показал поврежденную после ожога руку на встрече с Игорем Крутым.