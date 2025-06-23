Раскрыта стоимость выступления Ольги Бузовой

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что певица Ольга Бузова получает от 2,5 миллиона рублей за частное выступление. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

Спикер подчеркнул, что любит и уважает артистку, а также назвал ее трудоголиком. Он отметил, что Бузова крайне востребована среди заказчиков как на корпоративах, так и на крупных мероприятиях.

«Гастрольный тур расписан на несколько месяцев вперед. Корпоративы стоят от 2,5 миллиона рублей и выше», — уточнил Дворцов.

Ранее Бузову и Филиппа Киркорова засняли во время концерта Димы Билана. На видео звезды российского шоу-бизнеса по очереди облизывают палец Бузовой, после чего целуются также через палец. Продюсер Яна Рудковская назвала происходящее в ролике «живительным поцелуем».