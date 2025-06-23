Суд в Москве оштрафовал певицу Максакову-Игенбергс* на 50 тысяч рублей

Пресненский районный суд Москвы оштрафовал певицу Марию Максакову-Игенбергс* на 50 тысяч рублей за нарушение деятельности иностранных агентов. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

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— Постановлением Пресненского районного суда города Москвы Максакова-Игенбергс* Мария Петровна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, — рассказали в официальном Telegram-канале пресс-службы инстанций.

Других подробностей по делу не приводится.

Ранее мировой суд в Москве удовлетворил иск Федеральной налоговой службы и постановил взыскать с оперной певицы Марии Максаковой* задолженность по налогам и сборам. Размер суммы, подлежащей выплате, не уточняется.

*Внесена в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ.