Вдову Александра Барыкина обвинили в смерти певца

Певец Александр Барыкин скончался в 2011 году, но до сих пор многие считают, что он не пережил развода с молодой женой. В беседе с «Абзацем» близкий друг артиста Константин Мирошник заявил, что Нелли Власова причастна к смерти бывшего мужа.

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Исполнитель хита «Букет» женился во второй раз в 2005 году на 19-летней Нелли Власовой, у пары родилась дочь Евгения. Супруги вместе писали песни и активно гастролировали, со стороны их союз казался идеальным, но не все было так безоблачно. Музыканты, работавшие с Александром Барыкиным, вспоминали, что молодая супруга пыталась всячески влиять на все его решения.

Со временем отношения между певцом и его женой стали портиться, Нелли могла легко куда-то пропасть и оставить мужа одного, а тот страдал. Более того, девушку подозревали в неверности. Незадолго до смерти Александра Барыкина в 2011 году пара рассталась, и в окружении решили, что избранница артиста больше не видела выгоды от их отношений. Художник Константин Мирошник считает бывшую жену друга причастной к его гибели. Он отметил, что певец очень любил супругу и буквально растворился в ней, и разрыв сильно его подкосил.

«Нелли не понимала ценности своего мужа. Она была молодой и неопытной девушкой из деревни, принесла Саше много переживаний. Неумные жены всегда думают только о себе. Трагедия случилась из-за этого. Я не считаю Нелли меркантильной, хотя жизнь в Москве ее разбаловала. Гонорары у пары были хорошие — не менее 7 тысяч долларов за концерт. Конечно, разница в возрасте сыграла свою роль», — заявил друг Александра Барыкина.

Артист и его жена так и не успели оформить официальный развод. 26 марта 2011 года Александр Барыкин ушел из жизни из-за обширного инфаркта, ему было 59 лет. Коллеги рассказывали, что исполнитель хита «Аэропорт» сильно переживал из-за расставания с супругой, и это отразилось на его здоровье. Известно, что незадолго до трагедии Нелли закрутила роман с другим мужчиной.

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Сейчас вдова музыканта занимается творчеством и выступает со своей группой «Нелли», а о покойном муже предпочитает не вспоминать. По словам девушки, она готова обсуждать его только с самыми близкими.

Ранее вдова Александра Барыкина честно рассказала о расставании с певцом: «У нас не было другого варианта».