Бывшая жена Паши Техника рассказала о зависимости от запрещенных веществ

Экс-супруга Паши Техника Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) решилась на откровение. Блогерша призналась, что плотно сидела на запрещенных веществах. Соответствующий комментарий она оставила в личном блоге под постом.

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Карицкая опубликовала отрывок из интервью, в котором он рассказывает о сложных отношениях с Техником, взаимных изменах, чувстве вины за произошедшее и зависимости от психотропных веществ.

Одна из подписчиц напрямую поинтересовалась, употребляла ли Ева стимуляторы. Блогерша честно ответила на ее вопрос:

«От алкоголя закодирована была 7 месяцев, потом могла выпить иногда. Сейчас снова закодирована на год. Полгода была на транквилизаторах. Остальное давно не употребляю из тяжелых [веществ]».

Подписчики поддержали Карину, пожелав ей окончательного избавления от пагубных пристрастий. Также фолловеры попросили ее не винить себя в случившемся и не корить за ответные измены.

«Только не надо винить себя в изменах. Это выбор мужчины — изменять и потом страдать от ответок», «Я верю, что она не виновата и ей не за что просить прощения», — высказались поклонники.

Напомним, Техник скончался от передозировки 5 апреля этого года в одной из клиник Пхукета. Несколько дней до кончины рэпер находился в состоянии комы. Друзья хотели транспортировать его в больницу Бангкока, однако Паша умер, не приходя в сознание.