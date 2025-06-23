Олег Майами спас женщину в Таиланде

Певец Олег Майами (настоящая фамилия - Кривиков) рассказал, каким опасным может быть море в Таиланде близ острова Пхукет. Во время недавнего путешествия в Азию он спас тонущую женщину, рассказал артист в социальных сетях.

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Он опубликовал видео с подробным рассказом. Олег Майами выходил на берег, когда увидел, что на пляже суетятся люди и указывают в сторону моря. Оказалось, женщина "застряла между волн", поэтому не могла выплыть.

"Включил бесстрашие, хотя даже не думал об этом. Думал о том, как помочь человеку. Еле ее вытащил, потому что она чуть-чуть такая тяжеленькая. Бледная вся была", - рассказал певец.

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По его мнению, друзья женщины недостаточно серьезно отнеслись к опасности, которая ей грозила.

"Твоя подруга чуть не умерла, а вы стоите пальцем тыкаете", - вспоминает артист.

Он призвал подписчиков быть внимательными при купании - особенно тех, кто плохо плавает.