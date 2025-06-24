Виктория Боня пожаловалась на дочь: Анджелина тратит по 100 евро в день

Виктория Боня родила единственную дочь от потомственного миллиардера Алекса Смерфита. Мужчина, хоть и не женился на звезде "Дома-2", девочку сразу признал и воспитывает ее. Анджелин живет с папой в Монако.

Анджелине уже 13 лет, и как призналась Боня, она единственная наследница Смерфита. Вика уверена, что девочке со временем перейдет бизнес отца и все его имущество.

Уже сейчас ребенок знаменитостей живет на широкую ногу. Анджелина учится в частной лондонской школе и привыкла ни в чем себе не отказывать. Вот только Боне трудно удовлетворить потребности ребенка. Девочка приехала к маме на каникулы, и Вика схватилась за голову, увидев, сколько денег уходит на содержание ребенка.

Боня пожаловалась, что дочь пользуется ее картой и каждый день списывает довольно приличные суммы. Причем тратит девочка в основном на фастфуд и поездки на такси.