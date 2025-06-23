Расставшись с мужем, Виктория Галустян увезла дочку в Карелию

Став свободной девушкой, бывшая супруга Михаила Галустяна устроила себе и дочке веселое путешествие.

Став свободной девушкой, бывшая супруга Михаила Галустяна устроила себе и дочке веселое путешествие. Об этом она написала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«На прошлой неделе мы с Элиной ездили в Карелию. Это буйство природы, красок и ярких впечатлений», - поделилась Виктория с подписчиками.

А также рассказала, что в поездке они были не одни.

«Учитывая, что поездка была с ее классом, получилось еще шумно и весело. Спасибо, Карелия, приедем еще, нам понравилось», - написала женщина.

Ранее поклонники восхитились преображением бывшей жены Михаила Галустяна после того, как она показала свое сексуальное фото.