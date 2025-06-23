Тысяча роз и сумка за 5 млн: Ханна показала, как отметила 10 лет со дня свадьбы с Пашу

Певица Ханна (Анна Иванова) и гендиректор лейбла Black Star Пашу (Павел Курьянов) отметили 10-летие свадьбы. Как сообщает Starhit, в социальных сетях артистка показала, какие подарки ей сделал супруг.

Иванова и Курьянов в браке с лета 2015 года. Звезды воспитывают двух дочерей — шестилетнюю Адриану и двухлетнюю Камиллу. В день годовщины артистка поделилась снимком, на котором она запечатлена рядом с громадным букетом алых роз на фоне других букетов поменьше. Среди цветов была спрятана сумочка Hermes, стоимость которой начинается от 5 млн рублей.

«Рыцарский поступок, получается. Я и не думала, что так можно было. Жаль, что десятилетний юбилей свадьбы не так часто. Ну, и конечно вопрос: сколько тут роз, как думаете?» — написала Ханна.

Певица Ханна снялась в кожаном корсете и брюках

Подписчики поздравили звезду, однако некоторые оставляли завистливые комментарии. Один из них отметил, что подобные сумки стоят «как квартира», что «не всем смертным дано».