Группа Quest Pistols Show намерена запретить исполнять свои треки на Украине

Солист группы Quest Pistols Show Иван Криштофоренко пытается добиться запрета на то, чтобы его бывшие коллеги из Украины не могли исполнять хиты музыкального коллектива. Артист признался, что не разделяет их взглядов, поэтому хочет развивать творчество отдельно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По словам Ивана, украинские певцы бросили его и удалили из видеоплатформ все видео с ним. Также избавились они и от сольного проекта бывшего коллеги VA․NO. Россиянин рассказал, что экс-солисты популярной группы продолжают исполнять общие песни на концертах – их новый коллектив носит название Quest Pistols. Причем треки они переводят на украинский язык, а часть вырученных денег переводят ВСУ.

Криштофоренко признался, что не причастен к действиям бывших коллег. Из-за связи с украинцами певец столкнулся с проблемами в карьере . Однако, как артист утверждает, он не ассоциирует себя с группой Quest Pistols. Иван продолжает выступать в коллективе, который создавался изначально.

Напомним, что группа Quest Pistols Show появилась после перезапуска Quest Pistols в 2014 году. Иван Криштофоренко был единственным россиянином в составе.

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