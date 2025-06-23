«Как же больно»: вдова Шатунова опубликовала пост в годовщину смерти артиста

Вдова певца Юрия Шатунова Светлана опубликовала пост в память о своем супруге в годовщину его смерти. Как сообщает Starhit, женщина подчеркнула, что бережно хранит память о муже.

Напомним, что Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года. Причиной смерти 48-летнего солиста группы «Ласковый май» стала сердечная недостаточность. Его тело кремировали, часть праха захоронили в Москве, а еще часть — в Германии.

В публикации Светлана призналась, что три года стали для нее одной «бесконечной минутой», в которую рухнул ее мир. Со смертью Шатунова для нее изменилось все, кроме любви к мужу.

«Я снова открываю наш альбом… Перелистываю страницы, где замерли самые счастливые моменты нашей жизни. Твоя улыбка смотрит на меня с каждой фотографии — живая, теплая, родная. Как будто ты рядом», — написала Шатунова.

Вдова также рассказала, что порой чувствует присутствие любимого, от чего ей становится тепло на душе. Периодически она заходит в студию Юрия — по словам женщины, там все еще пахнет мужем, его жизнью и вдохновением.

«Как же больно не видеть тебя. Не видеть твой взгляд, полный света. Не чувствовать твоего прикосновения, не слышать твой голос, такой родной и спокойный. Но то, что было, никогда не исчезнет из памяти. Все самое нежное, самое светлое и настоящее осталось в моем сердце, в детях, в каждом вдохе… С любовью навеки», — добавила Светлана.

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Подписчики Шатуновой поддержали вдову и почтили память артиста. Некоторые из них отметили, что Юрий ушел из жизни несправедливо рано.