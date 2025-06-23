Личная жизнь, переезд, концерты: как живет Валерий Меладзе и вернется ли он в РФ

23 июня певцу и продюсеру Валерию Меладзе исполнилось 60 лет. Долгие годы он был одним из самых востребованных артистов в отечественном шоу-бизнесе, но его карьера в стране рухнула после антироссийского лозунга. News.ru вспомнил историю жизни Меладзе и поговорил об артисте с его первым продюсером Евгением Фридляндом.

Путь к известности

Меладзе родился в Батуми 23 июня 1965 года. Будущий артист учился в обычной средней школе, однако свободное время уделял музыке и занятиям на фортепиано. После получения школьного образования Валерий переехал в украинский город Николаев, где поступил в кораблестроительный институт. Тогда же он стал играть в студенческой группе «Апрель».

Поворотной для Меладзе оказалась встреча с основателем коллектива «Диалог» Кимом Брейтбургом. Первый продюсер музыканта и его друг Евгений Фридлянд рассказал, что именно Брейтбург пригласил Валерия в свою группу.

«"Диалог" тогда базировался в Кемерово. Хотя большинство артистов были с Украины, сам Брейтбург был из этого города, поэтому группа в те годы была приписана к Кемеровской филармонии. В какой-то момент Ким привез в Кемерово записываться нового солиста Валерия Меладзе. Он нашел его на студенческой дискотеке кораблестроительного института в Николаеве. Я тогда организовал первые гастроли группы "Диалог" по Кемеровской области, потом мы были в Иваново, Ярославле и в других городах», — рассказал Фридлянд.

В 1992 году Брейтбург решил закрыть группу, однако творческая карьера Валерия на этом не закончилась: у его брата, продюсера Константина Меладзе, было много сочиненных песен. Среди них оказались и будущие хиты — «Лимбо» и «Не тревожь мне душу, скрипка». Композиции записали в студии, а Фридлянд занялся продвижением артиста.

После переезда в Москву Меладзе начал выступать в модных ночных клубах «Арлекино» и «Метелица». Вскоре у него появились спонсоры: сперва помощь оказывала студия «Союз», а после и компания «Русское золото». Последняя помогла Валерию с организацией первого большого концерта в «Олимпийском». При этом Фридлянд отмечает, что музыкант не сразу привык к славе, а на сцене сперва и вовсе смотрелся нелепо.

Певец Валерий Меладзе вернулся в Россию

Развод с женой

По словам Фридлянда, на момент их знакомства за Меладзе не ходили «табуны девушек». Тогда он был женат на первой супруге Ирине — вместе они воспитывали дочку Ингу, которая родилась в 1991 году. Позднее, в 2002 году, у них родилась дочка Арина. Однако отношения развалились — причиной стала измена артиста с певицей Альбиной Джанабаевой.

Джанабаева начинала музыкальную карьеру в группе «ВИА-Гра» как бэк-вокалистка, но быстро ушла из нее из-за беременности. В 2004 году она родила сына, однако никто не придал особого значения этому факту. Лишь в 2006 году Ирина Меладзе узнала, что ребенок был от Валерия, а сам он давно встречается с Джанабаевой.

Сперва супруги решили не разводиться ради детей, однако в 2012 году их совместная жизнь фактически закончилась. В 2014 году Меладзе через суд развелся, а после почти сразу женился на Джанабаевой. Сейчас они воспитывают троих детей. Его брат позже тоже ушел из семьи и женился на экс-вокалистке «ВИА-Гры» Вере Брежневой, что стало причиной скандала и появления слухов о проблемах с нравами в коллективе.

Вернется ли Меладзе в Россию?

В 2023 году Меладзе произнес антироссийский лозунг на корпоративе в Дубае. С тех пор артист стал в России персоной нон-грата — Валерия перестали показывать по телевидению, у него нет крупных концертов. Сейчас музыкант живет в Испании и гастролирует по Европе и странам СНГ.

Сам Фридлянд считает, что ничего страшного тогда Меладзе не сказал. Он предположил, что артист сделал это случайно, а теперь об этом жалеет.

«Валера — грузин, вырос и жил в Батуми, потом приехал на Украину, учился в Николаеве. Для него и Грузия, и Украина — такие же родины, как и Россия, хотя понятно, что РФ дала ему больше», — сказал продюсер.

Он добавил, что дела у Меладзе идут хорошо. Например, недавно он собрал в Лондоне большой зал «Альберт-холл». По этой причине продюсер не исключает, что Валерий мог высказаться в поддержку Украины ради авторитета за рубежом, что помогает ему успешно гастролировать.

Вместе с тем Фридлянд считает, что Меладзе еще вернется в Россию. В противном случае это станет большой потерей для российского шоу-бизнеса. По мнению продюсера, он всегда был одним из самых ярких и профессиональных артистов.