Агата Муцениеце подтвердила третью беременность

Актриса Агата Муцениеце подтвердила, что беременна от композитора Петра Дранги. Как сообщает «КП», в социальных сетях она поделилась серией снимков с девятилетней дочкой Мией и возлюбленным — артистка не стала скрывать свой живот от фотографа.

На снимках Муцениеце улыбается, обнимается с женихом и держит его за руку. Дочка же на одной из фотографий прикасается к животу матери. Судя по его размеру, актриса родит уже через несколько месяцев.

Напомним, что для Муцениеце это будет третий ребенок. В 2013 году в браке с актером Павлом Прилучным она родила сына Тимофея, а в 2016 году — дочь Мию. В 2020 году супруги развелись.

С Дрангой артистка встречается с 2024 года. В мае 2025 года во время романтического путешествия знаменитости объявили о помолвке. По словам продюсера Сергея Дворцова, свадьба состоится в июле — сперва за границей, в узком кругу, а после в Москве.