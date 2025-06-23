Рудковская прокомментировала публичный поцелуй Киркорова с Бузовой

Отгремевший в минувший уикенд в Москве концерт Димы Билана запомнится общественности не только блистательным выступлением певца. Помимо главного героя на мероприятии отличились ещё две звезды шоу-бизнеса.

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Пришедшие на концерт коллеги по сцене Филипп Киркоров и Ольга Бузова поцеловались прямо на своих местах в зрительном зале. Сейчас в Сети такой внезапный поворот событий обсуждают едва ли не больше, чем сам концерт. Не промолчала о поцелуе Киркорова и Бузовой продюсер и друг Димы Билана Яна Рудковская.

«Из пикантных подробностей: героиней вчерашнего вечера стала ещё и Оля Бузова, которая не только поздравила Даву и Мари Краймбрери с рождением дочки, но и поцеловалась с Филиппом Бедросовичем в нашей ложе», — отметила Яна в своём Telegram-канале.

Продюсер выразила надежду, что произошедшее окажет на поп-короля оздоравливающий эффект. «Надеюсь этот живительный поцелуй даст сил нашему другу, который идёт на поправку и уже начал активную светскую жизнь с шоу своих друзей», — написала Яна Рудковская.