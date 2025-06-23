Джонни Депп рассказал о самом болезненном моменте в разводе с Эмбер Хёрд

В разгар судебного разбирательства с Эмбер Хёрд Джонни Депп оказался почти полностью «отменён» в Голливуде. Правда, самого актёра, как он сам рассказал в новом интервью Times of London, беспокоило не столько отсутствие работы, сколько реакция близких ему людей на происходящее.

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В разговоре с изданием он признался, что самым болезненным в разводе для него стало то, что некоторые из его коллег не поддержали его. Он до сих пор испытывает тяжёлые чувства из-за предательства друзей.

«Эти люди были на моих детских праздниках. Подбрасывали моих детей в воздух. И, послушайте, я понимаю людей, которые не смогли заступиться за меня, потому что самым страшным для них было сделать правильный выбор», — высказался он.

Кроме того, звезда «Пиратов Карибского моря» считает, что он стал «подопытным кроликом» движения MeToo, и именно на нём был отработан весь механизм «отмены».

Несмотря на это, сейчас, когда Джонни в конце концов удалось донести правду до общественности, детей и друзей, он чувствует себя куда спокойнее. Актёр также рад вернуться к работе и заниматься любимым делом.

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Напомним, судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд, касающийся обвинений в клевете, проходил в 2022 году и получил широкую огласку. За делом наблюдал без малого весь мир.

Присяжные признали актрису виновной, а Депп получил компенсацию в размере 15 миллионов долларов. Деньги он отправил на благотворительность. Позднее появилась информация о выходе фильма, посвящённого этому суду.