Татьяна Буланова установила рекорд России по числу дуэтов

Российская эстрадная певица, заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Буланова стала рекорсменкой России. Она записала самое большое количество песен в дуэтах среди всех российских исполнителей. Достижение занесли в Книгу рекордов России, а артистке вручили сертификат.

"Татьяна Буланова — феномен российской эстрады, чья карьера насчитывает не одно десятилетие. Ее голос, пронзительный и искренний, завоевал сердца миллионов слушателей. Помимо сольного творчества, Буланова оставила яркий след в истории российской музыки благодаря своим многочисленным дуэтам. 114 песен, записанных в сотрудничестве с другими исполнителями это новый рекорд России. Рекорд Татьяны Булановой это не просто цифра, это символ её творческой энергии и любви к музыке. Ее дуэты это яркое свидетельство таланта и значимого вклада в российскую музыкальную культуру", — сообщается на сайте проекта.

В числе дуэтов Татьяны Булановой — композиции, исполненные вместе со звездами, такими как Михаил Боярский, Филипп Киркоров, Людмила Зыкина, Лев Лещенко. Она пела в дуэтах со многими российскими популярными исполнителями. Буланова не боится пробовать себя в разных жанрах — от поп-музыки до шансона. Именно это делает ее дуэты особенно интересными и разнообразными.

Ранее стало известно, что сын Татьяны Булановой устроил драку с фанатом. 18-летний Никита строит свою карьеру — он пишет песни и выкладывает их в сети Интернет. По словам певицы, один из поклонников творчества ее сына ворвался к нему в квартиру. После этого между сыном артистки и фанатом произошла драка. Буланова отметила, что не знала об увлечении сына музыкой. Она добавила, что не раз предлагала Никите спеть дуэтом, но он все время отказывался.