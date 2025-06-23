Поклонники почтили память Юрия Шатунова на его могиле

Поклонники певца Юрия Шатунова пришли на его могилу в годовщину смерти. Верные фанаты принесли с собой букеты с белыми розами, портреты кумира и плакаты. Об этом сообщает StarHit.

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Солист группы «Ласковый май» скончался в 2022 году от острой сердечной недостаточности. Юрия похоронили на звездной аллее на Троекуровском кладбище. Близкие установили на его могиле большой памятник. Скульптор воссоздал артиста в полный рост с микрофоном в руке.

На месте, где покоится Шатунов, всегда много цветов, так как поклонники не забывают вокалиста. Однако в годовщину смерти их стало в двое больше. Люди собирались на кладбище с раннего утра. Они не только вспоминали, каким был Юрий, но и пересматривали видео с его выступлений. Многие пришли с фотографиями певца, а фан-клубы подготовили даже флаги с именем любимого исполнителя.

Панихида началась в 13:00, во время которой некоторые поклонники даже не сдержали слез. В конце присутствующие выпустили в небо белых голубей, как пелось в треке «Детство».

Ранее вдова Юрия Шатунова рассказала о жизни после смерти певца.