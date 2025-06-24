Бывший муж Полины Гагариной Петр Кислов женился на своей студентке

43-летний российский актёр Пётр Кислов ("Бесстыдники", "Трасса смерти", "бумеранг") сыграл свадьбу с 24-летней начинающей актрисой Яной Зориной. Свадьба прошла в этом месяце, сообщает aif.ru.

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Пётр Кислов преподает актёрское мастерство в Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки. Именно там он познакомился со своей будущей третьей женой.

Первой супругой актера была коллега Анастасия Макеева, затем, с 2007 по 2010 годы, он был женат на Полине Гагариной. От этого брака у него есть 17-летний сын Андрей.