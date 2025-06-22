Убежденный холостяк Дима Билан впервые заговорил о женитьбе

21 июня прошел грандиозный сольный концерт певца Димы Билана в ВТБ арене. Артист взлетал, исполняя сложные акробатические трюки, перед 35-тысячной толпой. Но в кулуарах победитель «Евровидения» говорил совсем не о творческой карьере: он признался, что хочет стать женихом.

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Дима Билан на сцене уже более 20 лет и за это время смог завоевать любовь у миллионов зрителей и выпустить более 180 композиций. Но о личной жизни артист не распространяется. Более того, он никогда не был в официальном браке.

Подопечный Яны Рудковской заговорил о песнях, после исполнения которых слова превращаются в реальность. Однако артист далеко не всегда хочет, чтобы они сбывались. Тогда он старается вставать на одну ногу или скрещивать пальцы.

«Песня ''Я тебя отвоюю''. Оттого, что я стою на одной ноге. Что я не буду ничей жених, тоже как бы… Буду и хочу. Вот и поэтому я ставлю эти крестики», — пояснил Билан в разговоре с Woman.ru.

Интересно, что 43-летний артист давно позиционирует себя убежденным холостяком. Но, возможно, со временем певец все же решится обзавестись семьей.

Ранее певец рассказал, что здоров и опроверг слухи о заболевании ВИЧ. Он заявил, что сейчас хорошо себя чувствует.