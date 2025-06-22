Шаляпин признался, что история с пластикой была пиар-ходом.

Не так давно Прохор Шаляпин озадачил поклонников новостью о пластической операции. Все выглядело достаточно правдиво: на опубликованном в микроблоге видеоролике артист показал себя с перебинтованной головой и синяками.

Но прошло время, и Прохор признался, что видео было обычной рекламной интеграцией, пишет СтарХит.

«Я не делал пластическую операцию. Это мой доктор, с которым меня свела судьба. Я решил сделать верхнюю часть. Мне уже надо чуть-чуть там подтянуть. Придется три часа лежать под общим наркозом между небом и землей. Очень боюсь. И это был такой небольшой ход, рекламная интеграция. Но вы же видите, что я ничего не сделал. Круговую подтяжку мне пока рановато делать — я же адекватный человек, не сумасшедший», — сказал Шаляпин.

При этом Прохор не скрывает, что почти 20 лет назад сделал ринопластику по совету подруги. Но больше в своей внешности ничего не менял.

Прохор Шаляпин находит время не только для пляжного кайфа на райских островах, но и для звёздных скандалов. На этот раз шоумен нелестно высказался о Викторе Дробыше.