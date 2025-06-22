Глызин пострадал на съемках шоу «Маска»

На шоу «Маска» многим участникам приходится нелегко: костюмы представляют собой тяжелые конструкции, которые весят несколько десятков килограммов. А в них приходится и петь, и танцевать, и исполнять акробатические элементы.

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Помимо прочего, часть костюмов так сконструирована, что в них почти ничего не видно. А это грозит неприятными неожиданностями. В частности рухнул со сцены Алексей Глызин.

Об этом участники шоу рассказали в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, пишет издание vokrug.tv.

Марк Тишман принимал участие во втором сезоне шоу «Маска» в костюме Белого Орла. Отверстия для глаз находились в ключе, и Марк едва ориентировался по свету во время выступлений.

«Ты видишь какие-то очертания, ты видишь, где есть свет, а где темнота. Я очень хорошо помню номинацию, когда мы с Юрием Стояновым — он был Бананом, я Орлом. И мы должны стоять и смотреть на жюри. А я потерялся и не понимаю, где жюри. И очень смешно: Банан берет Орла и просто поворачивает его», - рассказал Тишман.

Алексею Глызину не повезло. Он выступал в массивном костюме Слона. По словам Тишмана, коллеге, в отличие от него, не успели прийти на помощь.

«Алексей Глызин был в маске Слона, и он упал. Упал со сцены, с этого подиума, так как не видно ничего», — объяснил Марк.

Певец Алексей Глызин в своей жизни не только выступал на сцене. Он также руководил собственным музыкальным агентством. Недавно Глызину пришлось закрыть свой бизнес.