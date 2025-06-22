Врачи не могут помочь Антонову

Юрий Антонов чуть больше семи лет назад оступился и упал, получив серьезную травму ноги. С тех пор артист страдает от неизлечимой болезни. Врачи никак не могут ему помочь.

Несколько сложнейших операций и серьезные курсы реабилитации за рубежом и в Москве особого току не принесли. Сейчас он ходит самостоятельно, но постоянно испытывает боль, пишут ura.news.

«Нога меня беспокоит всегда. Даже не знаю, как быть. Все врачи в ступоре и не понимают, что вообще делать», — пожаловался артист.

Антонов надеется на китайскую медицину. Он планировал слетать в Китай, но к тому моменту в мире началась пандемия коронавируса. Но надежды попасть к китайским целителям певец не оставляет.

В начале года Юрий Антонов отметил 80-летие. В связи с юбилеем музыкант планировал дать большой концерт в Москве. Но решил отменить выступление, поскольку понял, что к длительным выходам на сцену пока не готов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил Юрия Антонова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.