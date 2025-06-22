Приемный сын требует у Зверева 25 миллионов рублей

Сергей Зверев-младший хочет отсудить у отца 25 миллионов рублей. Отношения в этой семье испорчены уже давно. Звездный стилист в свое время оплатил все задолженности сына, но выписал его из своей квартиры после того, как к нему пришли коллекторы, пишет издание Vokrug.tv.

Сейчас Сергей-младший хочет обменять свою долю в квартире на 20 миллионов рублей, а также получить еще пять миллионов — за якобы тяжелое детство.

«Бороться за наследство я смогу, потому что я первый по очереди. Даже завещание я могу оспорить по закону», — сказал он в эфире шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Звездный стилист, в свою очередь, надеется на примирение с сыном. Но если этого не произойдет, то он постарается, чтобы неблагодарный наследник ничего не получил.

«Я сам женюсь, у меня еще дети будут. Так я молодой еще. Я всю жизнь жил для кого-то, я всю жизнь посвятил кому-то. Можно я для себя поживу?» — сказал Зверев-старший.

Напомним, много лет назад стилист усыновил мальчика в одном из детских домов Иркутска. Теперь взрослый Сергей Зверев-младший жалуется, что отец не помогает ему финансово и не предоставляет жилье