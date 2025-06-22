Лазарева поблагодарила называющих ее «старой лошадью» россиян

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) поблагодарила россиян, оставляющих комментарии, в том числе негативные, под ее публикациями в соцсетях. К подписчикам она обратилась в своем Telegram-канале.

«Как я неоднократно говорила, я всегда читаю все комментарии во всех своих соцсетях — за что не устаю вас благодарить! Там, среди жемчужин типа "Какая ты старая лошадь", "Кончай бухать" и так далее, есть и неожиданные бриллианты — мол, "Как вы прекрасно выглядите", "Вы вообще не меняетесь"», — высказалась ведущая.

Она в шутку добавила, что из-за противоречивых комментариев запуталась, как она выглядит на самом деле.

Ранее Лазарева пожаловалась на агрессию со стороны россиян. По словам ведущей, пользователи из России обвиняют ее предательстве страны.

Лазарева пошутила об «ужасной» России

До этого телеведущая заявила, что подвергается гонениям в России. Лазарева призналась, что ей больно из-за негативного отношения россиян.