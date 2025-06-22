Поклонники застали Бузову и Киркорова за интимным занятием на концерте Билана

Филиппа Киркорова и Ольгу Бузову застали за сладкими поцелуями посреди концерта Димы Билана на "ВТБ Арене". Кадры опубликовал телеграм-канал "Звездач".

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Бузова и Киркоров сидели на вип-ложе, интимно приблизившись друг к другу. Сначала Бузова игриво засовывала пальцы то в рот Киркорову, то себе, при этом они с Филиппом не могли оторвать друг от друга взгляд. Затем звёзды принялись целоваться, не стесняясь окружающих.

Пользователи соцсетей предположили, что Бузова и Киркоров просто по-дружески шутили друг с другом. Кто-то решил, что они "выпили лишнего". Подписчики указали, что на концерте Бузова действительно была весьма любвеобильна, и припомнили ей неожиданное объятие с Мари Краймбрери, женой ее бывшего возлюбленного Давы.