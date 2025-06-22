На Стаса Намина подали коллективную жалобу

Стас Намин возглавляет ТСЖ «Новация» в клубном доме на Большой Якиманке. На основателя рок-группы «Парк Горького» написали коллективную жалобу, где подписались уже более 200 человек — жители Крымского тупика, Крымского Вала и других домов района. Об этом рассказывает Super.

Дело в том, что у ЖК установили шлагбаумы, огородив двор и оставив лишь один выезд — на постоянно загруженное Садовое кольцо. Юридически все оформлено правильно: проведено межевание, получены необходимые разрешения. Но проезд между дворами оказался перекрыт.

Соседи из близлежащих домов жалуются, что вынуждены тратить по 20–30 минут на поиски выезда, а если движение по Садовому кольцу перекрыто — выбраться просто невозможно. Автовладельцы требуют восстановить проезд.

Ранее Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении иска трех бывших участников группы «Парк Горького» к основателю коллектива Стасу Намину и его продюсерскому центру (SNC).