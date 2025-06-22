Добрынин: «Я хожу на кладбище, кладу розовые розы своему коту»

Александр Добрынин был гостем шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1». Певец рассказал, что последние несколько лет были для него очень тяжелыми. Ушла из жизни его мама, умер любимый кот, и из близких никого не осталось.

© YouTube

«Пусть меня за сумасшедшего примут — да мне наплевать. Я кота любил и никогда не предам. Мать ушла, и кот через четыре месяца ушел за ней прямо. Я остался просто один — ни матери, ни отца, ни детей, ни жен, никого. Я думал, это пройдет через год, через два — ничего не происходит», - признался исполнитель хита «Розовые розы».

Как информирует издание Vokrug.tv, долгое время 68-летний Добрынин посещал кладбище почти ежедневно.

«В позапрошлом году в неделю я был на кладбище пять раз. Мне сказали: „Саш, это плохо, ты смотри, что-нибудь заработаешь, либо кладбищник постучится”», — сказал он.

Сейчас у Добрынина появилась работа, которая занимает много времени. Из-за занятости он стал посещать кладбище гораздо реже.

Спустя время Добрынин завел нового питомца. Он опубликовал фото с четвероногим другом в социальных сетях.