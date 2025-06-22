Крючкова призналась, что до 55 лет не имела отдельного жилья

Народная артистка России Светлана Крючкова приехала в Москву из Молдовы, чтобы поступать в театральный институт. И с самой юности у нее не было возможности приобрести свое собственное жилье. Мечта осуществилась лишь 20 лет назад, пишет издание Рassion.ru.

«У меня до 55 не было собственной комнаты, через меня все время все ходили. Каждый день я должна была складывать раскладушку, в лучшем случае — собирать диван. Это складывание и раскладывание срифмовалось с бездомностью. А теперь мы живем за углом Большого драматического театра», — призналась актриса в передаче «Сегодня вечером».

В фильмографии Крючковой - около сотни проектов, включая такие, как «Безымянная звезда», «Родня» Михалкова, «Курьер» Шахназарова, «Женитьбу», «Не может быть!», сериалы «Жизнь Клима Самгина» и «Ликвидация».