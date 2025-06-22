Крючкова призналась, что до 55 лет не имела отдельного жилья

Ирина Лебедева

Народная артистка России Светлана Крючкова приехала в Москву из Молдовы, чтобы поступать в театральный институт. И с самой юности у нее не было возможности приобрести свое собственное жилье. Мечта осуществилась лишь 20 лет назад, пишет издание Рassion.ru.

Крючкова призналась, что до 55 лет не имела отдельного жилья
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«У меня до 55 не было собственной комнаты, через меня все время все ходили. Каждый день я должна была складывать раскладушку, в лучшем случае — собирать диван. Это складывание и раскладывание срифмовалось с бездомностью. А теперь мы живем за углом Большого драматического театра», — призналась актриса в передаче «Сегодня вечером».

В фильмографии Крючковой - около сотни проектов, включая такие, как «Безымянная звезда», «Родня» Михалкова, «Курьер» Шахназарова, «Женитьбу», «Не может быть!», сериалы «Жизнь Клима Самгина» и «Ликвидация».