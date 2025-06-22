Киркоров выставил невесту Лепса из шоу «Мастер игры»

Аврора Киба приняла участие в проекте «Мастер игры», где в борьбе за главный приз нужно было вычислить темных игроков и выгнать их. Работа в команде у девушки не особенно ладилась, возникли конфликты, в том числе, с членами жюри. Поссорилась Аврора и с Филиппом Киркоровым, пишет Рassion.ru.

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Теперь Киркоров заявил, что избранница Лепса больше не появится в шоу. Поп-король объяснил, что девушка сама решила отправиться домой, но по правилам уйти добровольно нельзя, и он решил ей помочь.

«Очень рад убрать из игры бесполезного и бессмысленного игрока. Авроры больше нет. Забудьте о ней! Аврору я забрал. Но я исполняю ее желание — уйти домой», — отметил Филипп в шоу.

Однако одна из участниц шоу, Марго Овсянникова, озвучила иную версию случившегося. Она считает, что Аврора вернулась к Лепсу, чтобы за время ее отсутствия артист не нашел себе новую девушку.

«Она хотела поехать к Лепсу, так как молодых красивых девушек очень много. Пока Аврора здесь бессмысленно проводит время, Григорий Лепс может найти кого-то другого — вторую и третью Аврору... Я ей желаю счастья и надеюсь... Хотя, какая мне разница?» — сказала Марго.

Накануне невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба опубликовала видео, на котором она танцует с артистом.